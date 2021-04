Ab heute dürfen Bahnreisende Richtung belgische Küste nur noch am Fenster sitzen

Die Maßnahme, die überfüllte Züge vermeiden und dazu beitragen soll, die dritten Corona-Welle in den Griff zu bekommen, gilt auf der gesamten Strecke, also ab Eupen, im Osten Belgiens, bis Ostende, im äußersten Westen des Landes. Reisende, die früher aussteigen müssen, sind ebenfalls betroffen, so die Bahn in einer Pressemitteilung.