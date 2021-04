Antwerpener Straßenbahn entgleist mitten in der Nacht. Niemand wurde verletzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr entgleiste eine Straßenbahn der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn in der Antwerpener Vorstadt Deurne. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst und hatte folglich keine Fahrgäste an Bord. Der Unfall sorgte aber stundenlang für Verkehrsbehinderungen.