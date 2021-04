Arbeitslosigkeit in Flandern auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Krise

Im März waren in Flandern 183.207 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind 1,6 % weniger als im März 2020 und der niedrigste Wert seit Beginn der Corona-Krise. Flämisch Brabant war die einzige Provinz in unserer Region, in der die Arbeitslosigkeit im letzten Monat höher war als im März 2020. Zur Klarstellung: Diese Zahlen berücksichtigen diejenigen nicht, die sich in Kurzarbeit befinden.

Die Arbeitslosigkeit in Flandern liegt derzeit bei 5,9 %. Im vergangenen August erreichte die Arbeitslosigkeit in unserer Region mit 213.000 Flamen, die damals erwerbslos waren, einen Höchststand von 6,85 %.

Besorgniserregend ist der Anstieg der Zahl der Menschen, die seit 1 bis 2 Jahren arbeitslos sind. Im März 2021 gab es in Flandern 37.486 Personen, die zwischen 12 und 24 Monaten ohne Erwerbsarbeit waren. Das sind fast 23% mehr als noch vor einem Jahr.

Auch die Zahl der über 60-Jährigen, die arbeitslos gemeldet sind, stieg stark. Mit über 23.000 liegt die Zahl der über 60-jährigen, ohne Arbeit, um +7,8% höher als vor einem Jahr.