Polizeipferde kehren nach Einsatz im Brüsseler Stadtwald ohne Reiter zur Kaserne zurück

Genau wie schon Donnerstagabend musste die Polizei den Brüsseler Stadtwald am Freitagabend wieder räumen. Donnerstag hatten sich dort Tausende von jungen Leuten versammelt, Freitagabend nur noch ein paar Hundert. Trotzdem wurden um 20 Uhr wieder Wasserwerfer und berittene Polizei eingesetzt.

Kurz danach kursierten mehrere Videos in den sozialen Medien, die zwei reiterlose Pferde in den Straßen von Brüssel zeigten. Es handelte sich um Polizeipferde, die offenbar nach dem Einsatz im ‚Ter Kamerenbos‘ ihren Reiter verloren hatten. Die Tiere wurden auf den Straßen in der Nähe des Parks gesichtet.

