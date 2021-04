Slowakei erhebt Zivilklage in der Untersuchung des Todes von Jozef Chovanec

Der slowakische Staat ist seit letzter Woche offiziell an den gerichtlichen Ermittlungen zum Tod von Jozef Chovanec (Foto) beteiligt, der 2018 nach einem brutalen Polizeieinsatz in einer Zelle am Flughafen Charleroi starb. Das schreibt die Zeitung Het Laatste Nieuws in ihrer Samstagsausgabe und wurde VRT NWS bestätigt.