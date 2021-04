105. Auflage der Flandern-Rundfahrt mit 3 großen Favoriten: Van der Poel, van Aert und Alaphilippe

Auf dem E3-Podium in Harelbke hatte Mathieu van der Poel (Foto) am Mittwoch beim ‚Dwars door Vlaanderen‘ (dt.: Quer durch Flandern) einen schlechten Tag. Er wurde nur 58. beendete. Der niederländische Fahrer strebt auf der Ronde eine Neuauflage seines Sieges vom Vorjahr an. "Ich bin auf jeden Fall bereit, meinen Titel zu verteidigen, und ich möchte im Rennen eine führende Rolle spielen‘, so van der Poel im Interview mit VRT NWS.

‚Dwars door Vlaanderen‘ wurde bei sommerlichen Temperaturen gefahren. An diesem Ostersonntag ist es deutlich kühler. "Viele Fahrer hatten am Mittwoch Schwierigkeiten. Die Hitze hat mich ein wenig gestört und ich habe gehört, dass einige unter dem gleichen Problem litten. Am Sonntag findet ein weiteres Rennen statt. Ich muss zugeben, dass ich immer noch nicht die Beine habe, die ich auf belgischem Boden haben wollte. Vielleicht ist die Frische weg", sagt der Strade Bianche-Sieger.