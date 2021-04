Belgien will kommende Woche über den weiteren Einsatz von AstraZeneca entscheiden

Belgien will den Rat der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) abwarten, bevor es Änderungen an seiner Impfpolitik und der Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca vornimmt. Derzeit wird der Impfstoff bei allen Erwachsenen unabhängig von ihrem Alter eingesetzt. Eine neue Empfehlung wird am Dienstag erwartet. Eine entsprechende Entscheidung in Belgien könnte bereits am Mittwoch fallen.