Flandern-Rundfahrt: Däne Kasper Asgreen schlägt Favorit Van der Poel in spannendem Finale

Kasper Asgreen hat seinem Team Deceuninck-Quick Step den Sieg bei der Flandern-Rundfahrt, dem Highlight der flämischen Radsportsaison am Ostersonntag, beschert. Er nahm den Platz von Wout van Aert in einer Kopie der Zielgeraden des letzten Jahres ein, aber gab anders als 2020, dem Vorjahressieger Mathieu Van der Poel das Nachsehen. Der Niederländer musste sich mit Blick auf das Ziel wieder in den Sattel setzen. Der Flame Greg Van Avermaet belegte den dritten Platz.