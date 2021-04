„Operation Sky“: Mehr als 27 Tonnen Kokain im Hafen von Antwerpen abgefangen

Der internationale Schmuggel von Kokain spielt in den abgefangenen SMS-Berichten eine herausragende Rolle. Auf der Grundlage dieser Informationen wurden seit dem 20. Februar 2021 Dutzende von Kokainlieferungen abgefangen. Mit einer Rekordbeschlagnahmung in der Nacht von Freitag, 2. auf Samstag, 3. April von fast 11 Tonnen Kokain, die in einem Container am Kai 869 entdeckt wurden. „Die Drogen waren auf 9.842 Pakete verteilt und waren untere einer Ladung blauen Leders versteckt", so die Antwerpen Staatsanwaltschaft.

In den vergangenen 42 Tagen hat der Zoll in Zusammenarbeit mit der belgischen Kriminalpolizei, der Bundesstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft Antwerpen insgesamt 27,64 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Dies entspricht einem Straßenwert von insgesamt 1,382 Milliarden Euro. "Die Ermittlungen gegen die Beteiligten an diesem Kokainschmuggel dauern an", so die Justiz.