Ab Dienstag verkaufen belgischen Apotheken Corona-Selbsttests: „Nicht alle gleichzeitig bitte“

In Deutschland werden die Selbsttests auch im Supermarkt verkauft, in Belgien aber nur in der Apotheke. Der Grund? Laut Georges Verpraet hat sich unsere Regierung für eine Qualitätsgarantie entschieden. "Apotheker sind es gewohnt, die notwendige Erklärung zur Anwendung von Produkten zu geben. Das werden sie immer tun, wenn sie einen solchen Selbsttest verkaufen. Sie können auch erklären, was im Falle eines positiven oder negativen Ergebnisses zu tun ist."

Außerdem wird an einer Patientenbroschüre mit allen Erklärungen zum Selbsttest gearbeitet, die die Kunden erhalten, wenn sie einen Test kaufen. "Aber dieses Merkblatt wird leider am 6. April noch nicht zur Verfügung stehen", weiß Verpraet.

Und laut Verpraet gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Selbsttests nur von Apothekern verkauft werden: "Die können zum Krankenkassentarif liefern, was natürlich für alle diejenigen wichtig ist, die Anspruch darauf haben“.