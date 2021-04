Belgische Bevölkerung hat 900.000er-Marke erreicht. Knick bei den Corona-Neuinfektionen

Seit dem Ausbruch von Corona vor mehr als einem Jahr wurden in unserem Land inzwischen mehr als 900.000 Infektionen mit dem Covid-Virus bestätigt. Unterdessen sind die Fallzahlen der Infektionen aber rückläufig: In der vergangenen Woche waren es durchschnittlich 4.436 pro Tag, ein Rückgang von 6 % gegenüber der Vorwoche. Die anderen Corona-Statistiken steigen weiter an: Durchschnittlich 263 Krankenhausaufnahmen und 29 Todesfälle pro Tag