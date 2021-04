Dromedar und zwei Kamele verirren sich in ein Dorf bei Tournai, Polizei sucht den Besitzer

Letzte Nacht wurden in Marquain, einem Dorf in der Nähe von Tournai in der Provinz Hennegau, zwei Kamele und ein Dromedar entdeckt. Die Tiere liefen auf der Straße herum, was ein aufmerksamer Bürger der Polizei meldete. Die war schnell zur Stelle und sucht nun nach dem Besitzern der Tiere, vorerst aber ohne Ergebnis.