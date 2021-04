Kinder finden verlorene Postpakete und befördern sich selbst zum Briefträger

Drei Kinder aus Dworp machten letzte Woche den Fund ihres Lebens: Beim Spielen im Freien fanden Edward Maeschalck (11) und die Brüder Arthur (12) und Louis (11) De Bruyne vier ungeöffnete Kartons mitten auf der Straße. "Wir waren auf dem Weg zum Tennis und sahen ein paar Päckchen mitten auf der Straße liegen. Das kam uns seltsam vor und so hielten wir an, um nachzusehen. Dann sahen wir, dass es 4 ungeöffnete Postpakete waren. Zuerst dachten wir, es sei wirklich cool, weil eine Beatbox und ein Comic-Heft drin verpackt waren", so Arthur im Interview mit dem VRT-Regionalsender Radio 2 Flämisch-Brabant. "Aber dann sahen wir die Adressen auf den Paketen und wir beschlossen, sie zu ihren rechtmäßigen Besitzern zu bringen. Es fühlte sich nicht fair an, die Pakete zu behalten, wir würden es auch nicht mögen, wenn wir unsere bestellten Pakete nie geliefert bekämen."

Die Jungs machten es sich zur Aufgabe, die Pakete bei den Empfängern abzuliefern. "Wir schauten uns an, wo die Empfänger wohnten, und es war alles in der Nähe, also fingen wir an, selbst Postbote zu spielen und stellten alles zu", sagt Louis. "Die Leute waren glücklich und dankbar, dass wir vorbei gekommen sind, um ihre Pakete auszuliefern."