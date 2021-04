Letzte Woche sommerliche 24 Grad, diese Woche Schnee: Noch bis Mittwoch echtes Aprilwetter

Am Donnerstag bleibt es trocken, tagsüber aber vereinzelt Wolken. Es wird etwas milder mit Höchstwerten um die 10 Grad im Landesinnern. Am frühen Morgen wird es jedoch vielerorts sehr kalt sein mit leichtem Frost.

Am Freitag ist es nach einigen Aufklärungen am frühen Morgen stark bewölkt, aber bis zum Abend bleibt es trocken. Am Abend wird dann von Westen her Regen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 11 Grad in der Mitte des Landes. In der Nacht zum Samstag wird eine schwache Kaltfront von Nordwest nach Südost über unser Land ziehen.

Am Samstag ist es erst teilweise bewölkt mit Schauerneigung. Später wird es trocken und an der Nordsee heiter. Es werden nicht wärmer als etwa 8 Grad. Am Sonntag ist es sonnig mit Höchstwerten um 10 Grad. Die Nächte sind kalt mit leichtem Nachtfrost.