Die Renovierung des TV-Nachrichtenstudios von VRT NWS verlief wie geplant. Die technischen Teams der VRT-Nachrichtenredaktion haben in der vergangenen Woche Tag und Nacht gearbeitet, um das neue Studio einzurichten. Nachrichtensprecher Wim De Vilder wird am Montag um 13 Uhr zum ersten Mal aus diesem Studio moderieren. Sehen Sie sich hier im Schnelldurchgang die Renovierung an!