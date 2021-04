Wiedereröffnung am 1. Mai? Gastronomie und Brauereien wollen schnell Gewissheit

In der Brauerei Omer Vander Ghinste in Bellegem bei Kortrijk kann man ungefähr die gleiche Geschichte hören, obwohl die Betreiber aufgrund ihrer geringeren Größe eher Klarheit bräuchten. Die Brauerei hat eine strategische Bevorratung eingeplant, muss aber bis Mitte des Monats wissen, ob die Gastronomie am 1. Mai öffnet oder nicht, sonst befürchtet sie Probleme mit dem Nachschub.

Das Problem liegt hauptsächlich beim fassgereiften Bier. "Um unsere Bockorpils fertig im Fass zu haben, brauchen wir mindestens 5 Wochen", erklärt Omer-Gery Vander Ghinste gegenüber VRT NWS. "Unsere Bestände sind minimal. Wir fangen erst dann an, voll zu brauen, wenn wir sicher sind, wann die Gastronomie wieder öffnet."