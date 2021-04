32. Spieltag: Anderlecht erteilt Antwerp eine Lektion und rückt weiter auf

Der RSC Anderlecht (Foto) hat mit dem 1:4-Sieg über „Great Old“ Antwerp am Montag einen wichtigen Schritt in Richtung Play Off I. getan. Antwerp kann sich als Tabellenzweiter hinter Club Brügge durch diese Niederlage von den Verfolgern nicht absetzen. Club Brügge spielt derzeit in einer eigenen Liga und gewann mit 1:2 beim KV Kortrijk.