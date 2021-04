Phase 2A bei der Bereitstellung von IC-Betten für Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten steigt weiter in Belgien. Deshalb müssen die Krankenhäuser jetzt auf die Covid-19-Phase 2A umstellen. Das bedeutet, dass die Corona-Abteilungen vergrößert werden müssen. Einige Krankenhäuser und Kliniken in Belgien sind bereits überlastet und Patienten müssen in andere Einrichtungen verlegt werden.