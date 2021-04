Amnesty International kritisiert auch Belgien wegen Menschenrechts-Verletzungen in Corona-Zeiten

Amnesty International kritisiert Belgien in erster Linie scharf wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Menschenrechte in den belgischen Alten- und Pflegeheimen am Anfang der Corona-Epidemie. Über die Hälfte der Corona-Sterbefälle in unserem Land, die im vergangenen Jahr registriert wurden, waren Bewohner solcher Einrichtungen.

AI hatte dem belgischen Staat bereits vor einiger Zeit in einem Sonderbericht vorgeworfen, zu Beginn der Coronakrise deren Recht auf Gesundheit, Leben und Nichtdiskriminierung verletzt zu haben. Der aktuelle AI-Jahresbericht führt jetzt im Nachhinein strukturelle Mängel, eine schlechte Gesundheitsversorgung und unzureichende Schutzausrüstung des Pflegepersonals an. Wies De Graeve, der Leiter von Anmesty International Flandern, sagte dazu: „In den Pflegeeinrichtungen wurden am Anfang der Corona-Krise sowohl die Bewohner, als auch die Beschäftigten ihrem Schicksal überlassen.“