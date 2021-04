Belgien verabreicht den AstraZeneca-Impfstoff eine Zeit lang nur an Personen über 55 Jahre

Die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien hatten sich nach der Pressekonferenz der EMA am Mittwoch zusammengesetzt, um über eine mögliche Vorgehensweise in unserem Land zu beraten. Trotz der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde stand eine Festlegung eines Impfmindestalters im Raum. Die Sorge macht sich bei den zuständigen Ministern breit, dass junge Menschen nach einer Impfung mit AstraZeneca sterben.

Doch eine Anpassung der Altersgrenze hat Folgen für die hiesige Impfstrategie, z.B. bei der Frage, ob alle diese Anpassung betreffende Personen, die bisher ihre erste AstraZeneca-Impfdosis erhalten haben, auch eine zweite Spitze mit diesem Vakzin erhalten müssen. Belgien war offenbar davon ausgegangen, dass die EMA eine Altersbeschränkung einführen oder empfehlen würde. Da dies aber nicht erfolgte, waren die Diskussionen zwischen den einzelnen Gesundheitsministern zäh verlaufen.

Am frühen Mittwochabend sagte Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) gegenüber VRT NWS, dass man das umstrittene Vakzin für die Dauer eines Monats nur an Personen, die älter als 55 Jahre sind, verabreichen werde. Personen unter dieser Altersgrenze werden mit einem anderen Impfstoff gegen das Coronavirus Covid-19 geimpft.