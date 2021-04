Drogenmaffia: Weitere Verhaftungen im Rahmen der "Operation Sky"

Umfangreiche Ermittlungen

Die Ermittler kamen auch diesen Verdächtigen auf die Spur, nach dem zahllose Nachrichten aus dem Kryptoprogramm Sky ECC entschlüsselt werden konnten. Über dieses Kommunikationssystem halten auch gerne kriminelle Kreise Kontakt zueinander.

Inzwischen sind im Rahmen der Ermittlungsakte „Operation Sky“ 15 Personen dringend verdächtig, darunter Polizisten, Juristen, Mitarbeiter von Behörden und Hafenunternehmen, sowie Kriminelle.

Die Akten von 20 der insgesamt 48 in diesem Zusammenhang verdächtigen Personen wurden an die lokalen und regionalen Staatsanwaltschaften von Antwerpen, Charleroi und Lüttich, sowie den Staatsanwaltschaften in den Provinzen Limburg und Ostflandern weitergereicht. Alleine bei der Staatsanwaltschaft Antwerpen laufen in diesem Fall 14 einzelne Ermittlungsverfahren.