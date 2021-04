Stallpflicht wegen Vogelgrippe aufgehoben: Brügges Schwäne dürfen wieder nach draußen

Nach rund 5 Monaten Stallpflicht wegen dem Vogelgrippevirus H5 dürfen auch die Schwäne in Brügge wieder nach draußen. Seit diesem Mittwoch sind wie wieder auf den Grachten und Reien der Stadt zu sehen. Die Menschen in Brügge lieben ihre Schwäne. In den vergangenen 5 Monaten wurden sie unter anderem mit frischem Salat eines Gemüsehändlers aus der Stadt versorgt.