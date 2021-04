STVV Sint-Truiden schafft im Nachholspiel gegen Waasland-Beveren den Klassenerhalt

Sint-Truiden hat am Dienstagabend in einem Nachholspiel zwei Spieltage vor dem Ende des regulären Wettbewerbs in der ersten belgischen Fußball-Liga den Klassenerhalt erreicht. STVV besiegte dazu Tabellenschlusslicht Waasland-Beveren mit 2:4. Die Gastgeber stolperten unter anderem über gleich zwei Rote Karten.