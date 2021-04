AstraZeneca nur bei Personen über 55 Jahre - Einfluss auf Belgiens Impfstrategie?

Der Kardiologe Thomas Vanassche von der Löwener Universitätsklinik (UZ Leuven) zeigte gegenüber VRT NWS Verständnis für die Vorgehensweise der Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien: „Es ist nun mal so, dass mehr Fälle bei Frauen bekannt sind als bei Männern und überdies sind diese Frauen jünger als 60 Jahre. Den Grund dafür kennen wir noch nicht, doch wenn es Anzeichen in Richtung einer bestimmten Gruppe gibt, dann müssen wir darauf reagieren. Als Land müssen wir versuchen, die Sicherheit eines Impfstoffs so weit wie möglich zu vergrößern, auch wenn dieser schon sehr sicher ist.“