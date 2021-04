Die Löwener Uni will Gebäude mit Wasser aus dem Fluss Dijle beheizen

Die Universität in Löwen (KU Leuven) in Flämisch-Brabant will eigene Gebäude mit Wasser aus der Dijle, die mitten durch die Stadt fließt, beheizen. Das Wasser wird für ein Aquathermik-System genutzt, mit dem zunächst ein Appartementgebäude und ein Teil des neuen Campus beheizt werden sollen. Das bedeutet, dass man aus dem Dijle-Wasser Wärme abführen will.