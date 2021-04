Flanderns Unternehmer-Verband VOKA sieht 100 Tage nach dem Brexit negative Entwicklungen

Flanderns Unternehmerverband VOKA hatte bei 150 Unternehmen, die Geschäfte mit britischen Firmen machen, nachgefragt, wie sich in ihren Augen die Lage nach dem Brexit entwickelt hat. Ganz klar, so VOKA-CEO Hans Maertens gegenüber VRT NWS, hat sich die wirtschaftliche Lage in dieser Hinsicht verschlechtert: „Wir sehen starke Umsatzrückgänge von bis zu 6 %. Überdies ist der Handel mit Unternehmen in Großbritannien um 5 % teurer geworden.“

Ist das ein Drama? „Nein, es liegt im Bereich dessen, was wir in Zusammenhang mit einem soften Brexit erwartet haben, doch ich befürchte, dass es in den kommenden Monaten nur noch schlechter werden wird.“ Dass die Umsätze sinken habe damit zu tun, dass die Nachfrage auf den britischen Inseln nach Produkten aus der EU sinkt, so Martens: „Die höheren Kosten bei den Geschäften sind eine Folge von zusätzlichen Regelungen, von neuen Zollformalitäten und von neuen Importgebühren, so, wie die Briten es vorausgesagt haben. Wenn ein Produkt dort 5 % teurer wird, hemmt das den Export natürlich.“