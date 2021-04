Gefahr gebannt? Ruhige und kaum frostige Nächte für die Obstbauern in Limburg

Die Nacht zum Donnerstag war für die Obstbauern in der Provinz Limburg im Haspengau in der Region um Sint-Truiden eine eher ruhige Nacht. Trotzdem sind sie wach geblieben, denn die Wetterämter hatten Temperaturen von bis zu -3°C vorausgesagt. Letztendlich aber fielen die Nachttemperaturen nicht so eisig aus, wie gedacht und die Blüten an den Obstbäumen blieben weitgehend verschont.