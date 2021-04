Letztes Nachholspiel: Beerschot bleibt mit dem ersten Heimsieg seit langem an den Play Offs dran

Mit zwei verwerteten Elfmetern in der 34. und der 93. Spielminute hat Raphael Holzhauser am Mittwochabend Beerschot in der ersten belgischen Fußball-Liga quasi im Alleingang zu einem 2:1-Heimsieg über den SC Charleroi geschossen. Allerdings ist der zweite Strafstoß in der Nachspielzeit in den Augen vieler eher umstritten (ein Ball von Eleke streifte den Arm von Vranjes nur leicht…).

Während für Beerschot kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit das Play Off II. zum Greifen nah liegt, ist der SC Charleroi von diesem Ziel jetzt eher weit entfernt. Beide Mannschaften wussten, dass gerade jetzt jeder Fehler bestraft wird. Dies war der Qualität der Partie nicht gerade förderlich. Zwar kamen die Gäste aus Charleroi nach der Pause gestärkt aus der Kabine, doch erst in der 70. Minute konnte Shamar Nicholson den Ausgleich erzielen.

In der Tabelle steht Beerschot jetzt mit 46 Punkten auf Rang 6 und darf auf einen Platz im Play Off II bzw. auf eine Qualifikation für die Conference-League-Ticket hoffen. Charleroi fällt auf den 11. Tabellenplatz herunter und hat 42 Zähler auf dem Konto.