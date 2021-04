Brüssel beginnt mit vorrangiger Impfung der "Risikopatienten": Wieso müssen Flamen noch warten?

In der Hauptstadtregion Brüssel bekommen Patienten, die ein höheres Risiko haben, überdurchschnittlich schwer an Corona zu erkranken, weil sie andere Gesundheitsprobleme haben (wie Diabetes, Lungenprobleme, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw.), seit dem letzten Dienstag, ihre Impftermine. In Flandern werden die Patienten wahrscheinlich bis zum Ende des Monats warten müssen. Das liegt daran, dass es Flandern mehr Zeit braucht, um die +65-Jährigen zu impfen, die in ganz Belgien zuerst an die Reihe kommen.

Die Brüsseler Gesundheitsbehörde hat am vergangenen Wochenende die ersten Einladungen an besonders gefährdete Patienten im Alter zwischen 61 und 64 Jahren verschickt. Dennoch wird die Anzahl der Dosen entsprechend der Bevölkerungszahl gleichmäßig auf die Regionen aufgeteilt.