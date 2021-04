Corona-Statistik: Wegen Ostermontag erstmals leichter Rückgang der Krankenhauseinweisungen

Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation stieg im Wochenvergleich um 15 Prozent. Auf der Intensivstation befinden sich jetzt 911 Personen, 515 müssen beatmet werden. Jeden Tag sterben durchschnittlich 39 Menschen an den Folgen des Coronavirus. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen ist um ein Viertel gesunken, aber das kann eine Verzerrung sein. Ab heute - und in der kommenden Woche - werden die Zahlen komplexer zu interpretieren sein, weil der Ostermontag in den Zahlen enthalten ist. An Feiertagen gibt es weniger Krankenhaus und auch weniger Tests.