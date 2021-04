Feuer verwüstet Mehrfamilienhaus in Opwijk. Brand unter Kontrolle, Bewohner evakuiert

In einem Wohnblock in der Kloosterstraat in Opwijk (Provinz Flämisch Brabant), einer Ortschaft zwischen Aalst und Brüssel, hat ein schwerer Brand gewütet. Das Feuer zerstörte 8 Wohnungen im Dachgeschoss. Das Feuer ist jetzt unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist noch dabei, den Brand zu löschen. Personen kamen vorläufigen Informationen zufolge nicht zu Schaden.