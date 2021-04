Ist Ende April die geplante Lockerung der Corona-Beschränkungen möglich? "Es gibt zwei Szenarien"

Geschäfte für den nicht wirklich notwendigsten alltäglichen Bedarfs können derzeit nur nach Vereinbarung eines Termins besucht werden. Friseure und Schönheitsspezialisten mussten wieder schließen, nachdem sie zuvor wenige Wochen öffnen durften. Diese neuen Einschränkungen wurden vor zwei Wochen angekündigt und sollten in zwei Wochen wieder aufgehoben werden. Es waren aber auch noch weitere Lockerungen versprochen worden, wie die Wiedereröffnung von Kneipen und Restaurants.

Der Virologe Steven Van Gucht vom Gesundheitsinstitut Sciensano sagte VRT NWS, noch sei die nahe Zukunft ungewiss. "Im Moment sehen wir optimistische und pessimistische Szenarien. Im schlimmsten Fall wird sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen auf einem relativ hohen Niveau stabilisieren, so wie es auch nach der zweiten Welle geschehen ist, aber diesmal auf einem höheren Niveau. Dies würde es deutlich erschweren, die jetzigen Beschränkungen zu lockern."

"In einem zweiten Szenario werden die täglichen Krankenhausaufnahmen weiter sinken, um am Ende des Monats eine Zahl von unter 100 zu erreichen. Das ist das, was wir uns erhofft hatten. Aber wenn wir das erreichen wollen, müssen die Leute wirklich die geltenden strengen Corona-Maßnahmen befolgen. Und das ist ziemlich unvorhersehbar. Wir werden nächste Woche sehen, wohin wir uns bewegen."