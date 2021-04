Krise? Welche Krise? Zahl der Stellenangebote in Flandern auf höchstem Stand seit 5 Jahren

In den letzten fünf Jahren war die Zahl der Stellenangebote in Flandern noch nie so hoch wie im März dieses Jahres, kündigte die flämische Beschäftigungsministerin Hilde Crevits (CD&V, flämische Christdemokrtaten) am Freitag an. Allerdings gab es in den letzten zwölf Monaten aufgrund der Gesundheitskrise deutlich weniger Jobangebote als im Vorjahr.