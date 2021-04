Musik, Mode und Film: Angèle ist angesagt in Frankreich. Rolle im neuen "Asterix und Obelix"

Die Brüsseler Sängerin Angèle spielt eine zentrale Rolle in der neuen "Asterix und Obelix"-Verfilmung. Sie wird Falbala spielen, die hübsche blonde Studentin, in die Obelix und später auch Asterix verknallt sind. Angèle hat in den letzten drei Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt. Mit "Tout oublier" landete sie in Belgien einen Monsterhit, aber auch im Ausland arbeitete sie mit internationalen Stars wie Dua Lipa und sie ist eines der neuen Gesichter der französischen Modemarke Chanel.