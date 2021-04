Neuseeländischer Soldat ohne Namen nach 103 Jahren identifiziert: "Das ist wirklich einzigartig"

Seit mehr als 15 Jahren ist Frddy Declerck der Ansprechpartner für Neuseeländer, die in der Westhoek nach dort während des ersten Weltkriegs (1914 – 1918) an der flämischen Front gefallenen Angehörigen suchen. Mit seiner Non-Profit-Organisation "New Zealand Pilgrimage Tust" versucht er, unbekannte Soldaten zu finden und zu identifizieren. "Es gibt immer noch mehr als 100.000 unbekannte Soldaten. Sie liegen in einem Grab mit der Inschrift 'A soldier of the Great War - Known unto God'“, so Freddy Declerck im Interview mit Radio 2, dem Regionalfunk der VRT.