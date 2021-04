Belgiens Corona-Kommissar empfiehlt, die Gastronomie erst ab Mitte Mai wieder öffnen zu lassen

Pedro Facon (Foto), der Corona-Kommissar der belgischen Regierung, empfiehlt, dass die Gastronomie in unserem Land frühestens ab Mitte Mai wieder öffnen könne. Dies will Facon dem Konzertierungsausschuss, der am kommenden Mittwoch zusammenkommen wird, ans Herz legen. Angesichts des hohen Drucks auf das Krankenhauswesen in Sachen Covid-19 „sollte man besser nicht zu schnell vorgehen“, so der Regierungs-Kommissar.