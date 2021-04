"Echoing Through Eternity by Fuse": 3 Minuten Tanzen im "Museum" einer Brüsseler Kult-Diskothek

Die Techno-Diskothek Fuse im Brüsseler Marollen-Viertel genießt in der Geschichte des Nachtlebens in der belgischen Hauptstadt Kultstatus. Jetzt öffnet das Fuse wieder seine Tore. Aber, tanzen ist nur bedingt angesagt. Da hat Corona noch etwas gegen. Jetzt aber zeigt die Diskothek als Museum eine Ausstellung zu den 27 Jahren, in denen sie bisher für Furore gesorgt hat.