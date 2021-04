Eine Million Flamen geimpft: Die Corona-Impfkampagne in Belgien nimmt Fahrt auf

Insgesamt haben in unserem Land bisher rund 1,78 Millionen Bürger eine Impfung erhalten: Knapp eine Million in Flandern, rund 575.600 in Wallonien, etwa 145.200 in der Brüsseler Region und wohl 12.600 in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Das entspricht 19,4 % der erwachsenen Bevölkerung in Flandern, 20,3 % in der Wallonie, 19,4 % in der Ostbelgien und 15,4 % in Brüssel.

Inzwischen wird in Flandern auch sonntags geimpft. Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) gibt es für die Impfkampagne in Flandern keine Osterferien: „In dieser Osterperiode werden über 600.000 Impfungen gesetzt.“ Alleine in der kommenden Woche sollen fast 340.000 weitere Personen geimpft werden, so Beke.

Ab dem 19. April, die erste Woche nach den Osterferien, wird die Zahl der Impfungen allerdings etwas zurückgehen. Dann wird es in Flandern knapp 229.000 Impfungen geben. Aber danach werden das Tempo und die Zahl der Impfungen wieder gesteigert. Dann werden möglicherweise auch die ersten Impfberechtigten mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft. Die erste Lieferung dieses Herstellers soll 20.800 Dosen umfassen.