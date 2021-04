Eine Welle der Solidarität nach dem verheerenden Brand in Opwijk

Alle betroffenen Bewohner des Gebäudes konnten rasch untergebracht werden und schon im Laufe des Samstag brach in Opwijk und in den Gemeinden drumherum eine beispielhafte Welle der Solidarität aus. Opwiijks Bürgermeisterin Inez De Coninck (N-VA) sagte am Samstag gegenüber VRT NWS: „Schuhe, Kleidung, Hygienebedarf, Spielsachen für Kinder, alles wurde zur Verfügung gestellt und gespendet. Jeder der Betroffenen kann sich hier holen kommen, was er braucht.“

Die Gemeinde hat ein Lokal zur Verfügung gestellt, in dem die gespendeten Sachen verteilt werden. 8 Wohnungen wurden bei dem Brand völlig zerstört und die Bewohner haben alles verloren. In 36 weiteren Wohnungen gibt es derzeit kein Gas, keinen Strom und kein Wasser und zudem ist in einigen Appartements bei den Löscharbeiten auch Wasserschaden entstanden.

Keine Brandstiftung

Nach Angaben von Feuerwehr und Sachverständigen handelt es sich hierbei aber nicht um Brandstiftung. Das Feuer entstand wohl in einem der oberen Stockwerke. Warum sich die Flammen aber so rasch ausbreiten konnten, sodass die gesamte Häuserreihe (ein zusammengehörender U-förmiger Wohnkomplex) betroffen wurde, ist noch unklar.