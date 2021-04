Kultur in (Corona)Not: Brüsseler KVS plant Aufführungen auch ohne Lockerungen

De Cock sagte gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ, dass die Kultur in Sachen Events während Corona ein Teil der Lösung sei: „Wir wollen zeigen, dass es perfekt möglich ist, um sicher vorgehen zu können. Die entsprechenden Protokolle liegen schon lange vor. Es wird sicherer sein, unseren Vorstellungen beizuwohnen, als einkaufen zu gehen oder mit dem Zug zu fahren.“ Vom 26. bis zum 30. Juni einschließlich wird im kleinen Saal KVS Bol „Jonathan“, ein Theaterstück gespielt und geschrieben von den flämischen Künstlern Bruno Vanden Broecke und Valentijn Dhaenens gezeigt.

Die KVS und ihr Direktor genießen in der Kulturszene in der belgischen Hauptstadt für diese Aktion Verständnis und große Sympathie, doch Mitstreiter finden sich nicht. Viele Kultur-Mitspieler in Brüssel würden bevorzugen, mit einer Stimme zu sprechen und eine koordinierte Aktion auf den Weg zu bringen. Zudem, so einige Akteure, würde diese Art von Veranstaltungen für weitere Verluste sorgen, denn 50 Zuschauer würden sich auf keinen Fall und nirgendwo rentieren…