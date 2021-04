Musikfans zum Spenden aufgerufen - Der Hnita Jazz Club muss renoviert werden

Der Saal ist bei den Musikern auch wegen seiner intimen Stimmung so beliebt. Hier können nur gerade einmal 110 Personen zusehen und zuhören, doch die sind so nah an der Bühne, sie selten in Jazzclubs: „Das sorgt für einen intensive Kontakt zwischen den Zuschauern und den Musikern auf dem Podium.“

Der Club war länger geschlossen, doch 2018 ging es hier wieder los. Eine Gruppe von rund 100 Ehrenamtlichen taten sich zusammen, um den Club wieder zu beleben. Sie brachten 250.000 € zusammen, um den Hof zu kaufen und erste Restaurierungen wurden gemacht. Doch jetzt soll es eine gründliche Renovierung geben.

Inzwischen ist dazu ein Crowdfunding angelaufen, über den Jazzfans in einem fiktiven Fanshop z.B. symbolisch einen Barhocker kaufen können. Wenn alles gut läuft, dann soll der Hnita Jazz Club 2022 wieder Jazzkonzerte organisieren. Dann werden auch der Pop- und Rocksänger Daan, die Schlagzeugerin Isolde Larsoon und der Jazzpianist Jef Neve hier spielen. Diese drei Musikanten fördern den Spendenaufruf des Vereins nach allen Kräften.