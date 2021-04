Belgien macht 4 Mio. € für das Rote Kreuz in der Kriegsregion Tigray Freitag

Belgiens Ministerin für Entwicklungs-Zusammenarbeit Meryame Kitir (Vooruit - Foto) macht 4 Mio. € frei, die dem Roten Kreuz in der von einem Krieg heimgesuchten Region Tigray in Äthiopien zur Verfügung gestellt werden. Kitir will, dass diese Mittel für die Hilfe von Opfern von Menschenrechtsverletzungen verwendet werden. In Tigray sind Kinder und Frauen sehr oft Opfer von Vergewaltigungen.