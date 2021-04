Ehemalige Brauerei in Molenbeek wird zu einer Schule – Historischer Aspekt bleibt erhalten

In diese alte Brauerei zieht in rund 2 Jahren eine Schule ein, die vom niederländisch-sprachigen Jesuitenkollege verwaltet werden wird. Direktor Eddy Van de Velde ist sich der Tatsache bewusst, dass der Charakter einer Brauerei trotz Schulbetrieb hier erhalten bleiben wird: „Seit den 1970er Jahren ist dies keine Brauerei mehr. Zuletzt war hier ein Weinhandel. Hier ist aber die alte Abfüllanlage erhalten geblieben. Diese und das historische Gebäude an sich müssen erhalten bleiben und werden in die neue Schule integriert. Das wird also ein Projekt zwischen Renovierung und Neubau.“

Schon jetzt wird das Gebäude von Jugendlichen genutzt. So trainieren hier junge Boxer in der Brussels Boxing Academy, lernen hier Kinder bis 12 Jahre bei den Shinobis Riders radfahren, haben hier Handwerker ihre Niederlassungen und führt eine Theatergruppe hier ihre Stücke auf. Hallenfußball und Rollschuhlaufen ist hier auch möglich.

Ziel ist, sowohl das Gebäude als ehemalige Brauerei zu erhalten und alle bisherigen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche aus dem Viertel neben dem Schulbetrieb beizubehalten. „Jeder ist und bleibt willkommen“, so Direktor Van de Velde. Ob er oder die Jugendlichen wissen, dass hier einst das Ekla-Bier für die Brüsseler Weltausstellung 1958 gebraut wurde? Auf jeden Fall trägt das neue Appartementgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft den Namen „Ekla“…