Fall El Kaouakibi: Die Jugendlichen bei "Let’s Go Urban" wollen gehört werden

In einem offenen Brief beklagen sich die Kids des Antwerpener Sozialprojekts für benachteiligte Jugendliche „Let’s Go Urban“, das durch den mutmaßlichen Subsidien-Missbrauch von Gründerin Sihame El Kaouakibi in die Schlagzeilen geraten ist, darüber, dass niemand um ihre Ansicht bittet und dass sich niemand um sie kümmert. 124 betroffene Jugendliche haben diesen Brief unterzeichnet, in dem es heißt: „Wir sind in großer Sorge, dass der Verein schließen muss und dass wir alle unser zweites Zuhause verlieren“.