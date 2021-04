Impfstofflieferungen rollen - Vereinzelt auch sonntags Impfungen - Freiwillige helfen in Impfzentren aus

Viel mehr Impfungen möglich

In Malle wurden bei der Eröffnung des Impfzentrums noch 400 Impfungen pro Tag vorgenommen. Inzwischen werden hier bis zu 1.200 Personen am Tag gegen Corona geimpft. Das Zentrum macht deshalb jetzt auch sonntags auf, wie Pieter Poriau, der Leiter der Einrichtung, am Sonntag gegenüber VRT NWS angab: „Wir wissen schon seit einigen Wochen, dass wir große Mengen an Impfdosen erhalten würden.“

Ehrenamtliche Helfer lassen sich mit Leichtigkeit finden

Er, das Team seiner Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen haben sich deshalb dazu entschlossen, lieber auch an Sonntagen hierherzukommen, als die Öffnungszeiten in der Woche zu verlängern. Poriau ist begeistert davon, dass diese Möglichkeit nicht daran scheiterte, dass zu wenig Mitarbeiter oder Helfer zur Verfügung stehen: „Es ist überhaupt kein Problem, um Leute zu finden, die hier sonntags helfen kommen möchten. Hier sind alle superbegeistert.“

Nachts impfen? „Wenn es nötig ist…“

Das Impfzentrum findet seine Freiwilligen mit einer eigens eingerichteten App, ruft aber auch Interessierte, die sich in Listen eingetragen haben, auf dem Handy an: „Einige haben ihr Mobiltelefon ständig in ihrer Nähe, um nur ja keinen Aufruf zu verpassen…“ Die Nachfrage ist also größer als das Angebot. Bald sollen hier bis zu 2.000 Impfungen pro Tag möglich sein, doch rund um die Uhr soll hier nicht geimpft werden, auch wenn Anne De Wert, eine ehrenamtlich hier tätige Rentnerin sagte: „Och, wenn das nötig ist, dann kommen wir auch mal eine Nacht machen…“