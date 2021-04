Razzia bei Corona-Party: Jugendlicher stürzt aus Hotelfenster und kommt ums Leben

Inzwischen hat die Antwerpener Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) bedauerte den Vorfall und ist der Ansicht, dass dies eine Folge der Auswirkungen der Lockdowns auf die Gesellschaft ist…

Die Polizei hatte viel zu tun…

Doch nicht nur in Antwerpen kam es in den vergangenen Tagen und Nächten zu Polizeieinsätzen wegen Corona-Partys, bei denen gegen die geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen verstoßen wurde.

In Gent in Ostflandern hatte die Polizei am Wochenende alle Hände voll zu tun. So wurde ein Familienfest mit 28 Personen in einem Raum aufgelöst und zu einer illegalen Corona-Party wurden die Polizisten zweimal gerufen, weil die Feier nach dem ersten Einsatz einfach weiterlief. 11 Personen haben hier zweimal Strafe bezahlt - also 500 € pro Nase… Alleine 86 Verstöße gegen das Corona-bedingte Versammlungsverbot in der Öffentlichkeit wurden Samstagnacht in Gent festgestellt.

Am Freitagabend wollten Polizisten in Dilsen-Stokken in der Provinz Limburg eine Feier auflösen, bei der sich 10 Personen dicht gedrängt in einer kleinen Wohnung aufhielten. Um Bußgeldern zu entgehen, kletterten 6 der Anwesenden auf das Dach des Hauses, in dem die Party stattfand und 2 sprangen auch von dort herunter. Aber die Polizei konnte sie fassen und schrieb entsprechende Bußgelder aus. Verletzt wurde niemand.