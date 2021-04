66 Antwerpener Fans vor Gericht wegen "Free Fights": Fußball-Hooligans organisierten Schlägereien

Der Fall kam ans Licht, als Antwerpener Hooligans im Sommer 2017 einen Bus mit Beerschot-Anhängern in Mortsel angriffen. Bei den anschließenden Ermittlungen entdeckte die Polizei auf den Handys der Hooligans allerlei Videos und Fotos von organisierten Schlägereien, sogenannten "Free Fights". Dabei zeigte sich, dass Mitglieder des harten Kerns der Anhänger des R. Antwerp FC heimlich Absprachen mit rivalisierenden Hooligans trafen, um sich an abgelegenen Orten zu prügeln. Im Prinzip tritt eine gleiche Anzahl von Hooligans in einer vorher festgelegten Zeitspanne gegeneinander an.

Die Fotos unten wurden von den Teilnehmern selbst unkenntlich gemacht. Der Text wird darunter fortgesetzt.