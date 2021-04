Bäuerin verletzt, als Granate aus dem Ersten Weltkrieg auf ihrem Kartoffelacker explodiert

Eine 60-jährige Frau (Foto) wurde am Freitagabend in Langemark-Poelkapelle (Provinz Westflandern) verletzt, als eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg explodierte. Das Opfer arbeitete mit ihrer Familie auf ihrem Kartoffelacker, als die Granate explodierte. Ihr Leben ist nicht in Gefahr.