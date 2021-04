Corona: Premier De Croo (Open VLD) fordert Unternehmen auf, gratis Schnelltests einzusetzen

Von der Million Schnelltests, die die Regierung für den Zeitraum vom 1. April bis zum 1. Mai bestellt hat, sind bereits 265.000 an Unternehmen ausgeliefert worden. Laut Regierung können diese Schnelltests, die auch in Apotheken für Einzelpersonen erhältlich sind, bei der Bekämpfung der Coronapandemie in Wirtschaftsbranchen helfen, in denen Homeoffice nicht möglich ist.

"Die Schnelltests einsetzen ist nützlich, um Infektionen zu entdecken, auch wenn sie asymptomatisch sind. So wollen wir vermeiden, dass sich Menschen am Arbeitsplatz infizieren", sagte De Croo und fügte hinzu, dass das Interesse an den Schnelltests in anderen Unternehmen wächst.