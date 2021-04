Das Genter Stadtfestival ‚Gentse Feesten‘ wird zu Gunsten eines Alternativprogramms abgesagt

Was schon seit Wochen in der Luft lag, ist nun offiziell: Die Genter Festspiele werden auch im Sommer 2021 nicht stattfinden. Die Stadtverwaltung von Gent gab am Montag eine offizielle Mitteilung heraus, in der das Festival abgesagt wurde. Nach der 177. Ausgabe fällt also auch die 178. Ausgabe der Genter Festivitäten aus. Das Festival kann nicht sicher stattfinden, weil die Corona-Situation noch nicht ausreichend unter Kontrolle ist.